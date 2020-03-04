Трамп: предвыборная кампания Блумберга является главным позором его жизни

Трамп, который называет Блумберга "мини-Майком" из-за его сравнительно низкого роста (1 метр 73 сантиметра), заявил, что давно мог сказать – у предпринимателя нет необходимых качеств для борьбы за президентское кресло. По мнению, действующего главы США, Блумберг мог бы сэкономить миллиарды долларов, которые он потратил на свою кампанию.

Дональд Трамп напомнил, что бывший мэр Нью-Йорка вступил в президентскую гонку, чтобы сокрушить его, но "ужасно провалился".