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Трамп: предвыборная кампания Блумберга является главным позором его жизни

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп: предвыборная кампания Блумберга является главным позором его жизни
президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Consolidated News Photos
Американский лидер Дональд Трамп назвал участие экс-мэра Нью-Йорка Майка Блумберга в президентской гонке главным позором его жизни. Ранее стало известно, что бизнесмен снял свою кандидатуру с выборов.
 
Трамп, который называет Блумберга "мини-Майком" из-за его сравнительно низкого роста (1 метр 73 сантиметра), заявил, что давно мог сказать – у предпринимателя нет необходимых качеств для борьбы за президентское кресло. По мнению, действующего главы США, Блумберг мог бы сэкономить миллиарды долларов, которые он потратил на свою кампанию.
 
Дональд Трамп напомнил, что бывший мэр Нью-Йорка вступил в президентскую гонку, чтобы сокрушить его, но "ужасно провалился".
ЕТ

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