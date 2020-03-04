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Бывший мэр Нью-Йорка снял свою кандидатуру с выборов президента США

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Бывший мэр Нью-Йорка снял свою кандидатуру с выборов президента США
Майкл Блумберг, Paul Hennessy/Keystone Press Agency
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг 4 марта сообщил, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов Америки. Он вступил в гонку три месяца назад.
 
Майкл Блумберг отметил, что хотел принять участие в выборах и победить действующего американского лидера Дональда Трампа. "Сегодня я ухожу по той же причине", – подчеркнул миллиардер, уточнив, что победа над нынешним президентом США начинается с объединения вокруг кандидата с наибольшими шансами на выигрыш. По словам экс-мэра Нью-Йорка, этим человеком является его друг Джо Байден, передает Радио Sputnik.
 
Отметим, что Блумберг показал весьма слабые результаты в "супервторник", 3 марта, не выиграв ни одного штата, не считая архипелага Американское Самоа.
ЕТ

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