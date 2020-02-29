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Трамп провел шуточный опрос о том, кого ему будет проще победить на выборах

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп провел шуточный опрос о том, кого ему будет проще победить на выборах
президент США Дональд Трамп, Xinhua
Американский лидер Дональд Трамп во время митинга в Южной Каролине провел шуточный опрос, спросив своих сторонников, кого ему проще будет победить в рамках президентских выборов в этом году.
 
Сначала глава США "отсеял" тех кандидатов, которые "не имеют никаких шансов". В этот антирейтинг попали миллиардеры Том Стайер и Майкл Блумберг, а также сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.
 
Для голосования Трамп оставил "безумного Берни" (Сандерса) и "сонного Джо" (Байдена). Американский лидер задал вопрос, кто будет для него простым соперником на выборах. Проанализировав, за кого люди кричали более активно, политик подвел итог: "Сдается мне, что "безумный Берни" немного впереди".
ЕТ

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