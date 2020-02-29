Трамп провел шуточный опрос о том, кого ему будет проще победить на выборах

Американский лидер Дональд Трамп во время митинга в Южной Каролине провел шуточный опрос, спросив своих сторонников, кого ему проще будет победить в рамках президентских выборов в этом году.

Сначала глава США "отсеял" тех кандидатов, которые "не имеют никаких шансов". В этот антирейтинг попали миллиардеры Том Стайер и Майкл Блумберг, а также сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.