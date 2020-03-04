Зеленский: власти Украины совершают много ошибок

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 марта, сообщил, что власти страны совершают много ошибок, однако, политик подчеркнул, что они готовы их в полной мере признавать и исправлять.

Украинский лидер отметил, что шел в президенты, не имея никакого опыта в политике, но добавил, что у него были и есть вера и воля для того, чтобы совершить необходимые для страны изменения. Зеленский признал, что ошибок сделано много, но их следует принять и сделать все, чтобы не повторять неправильные шаги.