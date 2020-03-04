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Зеленский: власти Украины совершают много ошибок

, 19:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Зеленский: власти Украины совершают много ошибок
президент Украины Владимир Зеленский, Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 марта, сообщил, что власти страны совершают много ошибок, однако, политик подчеркнул, что они готовы их в полной мере признавать и исправлять.
 
Украинский лидер отметил, что шел в президенты, не имея никакого опыта в политике, но добавил, что у него были и есть вера и воля для того, чтобы совершить необходимые для страны изменения. Зеленский признал, что ошибок сделано много, но их следует принять и сделать все, чтобы не повторять неправильные шаги.
 
Напомним, ранее сегодня парламент отправил в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В отставку, согласно закону, после этого ушел весь кабмин.
ЕТ

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