В Совфеде оценили письмо гражданки КНР российскому ветерану в рамках проекта #ПочтаПобеды

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4 марта 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

письмо, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в среду оценил письмо гражданки Китая Ши Хун, которое было прислано в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды.

Ранее стало известно, что гражданка КНР написала письмо ветерану Екатерине Григорьевне Деминой. Китаянка сообщила, что увидела интервью с пожилой женщиной и испытала благоговение и уважение. Ши Хун подчеркнула, что без крови людей, пролитой во время сражений, без мужественного самопожертвования не было бы мирной жизни, которая есть сейчас. Гражданка Китая заметила, что не может даже представить себе, какие чувства Екатерина Григорьевна испытывала, попадая под вражеские бомбардировки, сообщает RT.

Олег Морозов, комментируя данное письмо, заявил, что когда люди проявляют солидарность с исторической правдой, поздравляя российских ветеранов, это принципиально важно. По словам сенатора это свидетельствует о том, что мир устроен не так, как кажется людям, пытающимся фальсифицировать правду о Второй мировой войне.

Политик заметил, что граждане самых разных стран мира отдают дань памяти российским героям, которые избавили мир от фашизма.