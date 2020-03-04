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В Грузии под лавиной погибли три итальянских туриста

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Грузии под лавиной погибли три итальянских туриста
лавина, pixabay.com
В результате схода лавины в регионе Сванетия на горе Тетнульд в Грузии погибли три итальянских туриста. Об этом днем в среду, 4 марта, сообщили сотрудники грузинской компании развития горных курортов.
 
Установлено, что шесть человек катались на лыжах в запретной зоне неподалеку от вершины Тетнульд, где находятся предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности. Двух туристов спасателям удалось достать невредимыми из-под толщи снега, один получил множественные травмы, а еще трое были обнаружены мертвыми.
 
В компании призывают туристов быть максимально осторожными в горах и не нарушать правила безопасности.
ЕТ

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