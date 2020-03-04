В Грузии под лавиной погибли три итальянских туриста

В результате схода лавины в регионе Сванетия на горе Тетнульд в Грузии погибли три итальянских туриста. Об этом днем в среду, 4 марта, сообщили сотрудники грузинской компании развития горных курортов.

Установлено, что шесть человек катались на лыжах в запретной зоне неподалеку от вершины Тетнульд, где находятся предупреждающие знаки о высокой лавиноопасности. Двух туристов спасателям удалось достать невредимыми из-под толщи снега, один получил множественные травмы, а еще трое были обнаружены мертвыми.