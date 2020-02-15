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Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки прервали до утра

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки прервали до утра
Гудаури, pixabay.com
Сотрудники спасательной службы до утра прервали поиски попавшей под лавину в грузинском Гудаури россиянки. Об этом сообщили вечером в субботу, 15 февраля, в компании по развитию горнолыжных курортов.
 
Подчеркивается, что поисковые работы прекращены из-за наступления темноты и плохой видимости. Поиски будут возобновлены завтра утром.
 
Ранее компания сообщила, что группа российских туристов во время катания на лыжах попала под лавину. Уточняется, что люди катались в запрещенном месте, вследствие чего сошел оползень. Троих туристов удалось извлечь из-под снега невредимыми, местонахождение одной женщины пока не установлено.
ЕТ

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