//В мире 13+
Поиски попавшей под лавину в Грузии россиянки прервали до утра
15 февраля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
15 февраля 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Владимир Зыков
Игорь Черский
Елена Середа
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Мария Дегтерева
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу и частная военная компания (ЧВК) Вагнера руководят войной в Ливии. Данную информацию…
В мире
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Появились уточненные данные о массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана. 7 февраля в селе Масанчи около…
Почему приход красного китайского монстра совпал с началом кампании…
Визит Госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию в рамках его турне…
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Эпидемия нового коронавируса стала темой новостей номер один. Она…
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В модном нынче английском языке есть устойчивое выражение – don't…
Красивая женщина, любимица сильных мира сего, детская писательница…
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в субботу, 15 февраля, сделал резонансное заявление. По словам…
Шоу-бизнес
Российский музыкальный продюсер Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд Москвы иск к певцам Юрию Шатунову и Льву Лещенко, а также к ВГТРК. Текст…
Стало известно, что российский биатлонист Евгений Устюгов был лишён золотой медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Отмечается, что спортсмена признали…
Пользователи сети восхищаются стройной фигурой российской актрисы Любови Толкалиной. 41-летняя знаменитость опубликовала фотографию в облегающем…
Источник в правоохранительных органах сообщил в субботу, 15 февраля, о том, что в центре Калининграда была открыта стрельба. Согласно последней информации, в результате…
Сотрудники спасательной службы до утра прервали поиски попавшей под лавину в грузинском Гудаури россиянки. Об этом сообщили вечером в субботу, 15 февраля, в компании…
Экономика
Министр энергетики США Дэн Бруйетт на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу заявил, что Россия не сможет своими силами завершить строительство…
По всему миру можно обнаружить тысячи необычных памятников и скульптур. Чему и кому только не посвящают монументы! Творения современных скульпторов бывают крайне…
Жительница британского города Стокпорт едва не ослепла после того, как у нее взорвалась губа, увеличенная неумелым косметологом. Речь идет о 25-летней Джессике Майотт…
Александр Логинов завоевал золото на чемпионате мира по биатлону. У россиянина лучший результат в спринтерской гонке. Логинов преодолел дистанцию за 22 минуты 48,1…
Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен в субботу ответил отказом на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержится призыв к проведению…
Российские артисты один за другим раскрывают размеры своих пенсий. Некоторые жалуются - мало, а кто-то вполне доволен. Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса…
Общество
Здесь редко, кто выдерживает долго. Остались только самые стойкие. На окраине Донецка, в прифронтовой зоне находится бомбоубежище, в котором люди уже не просто прячутся…
На съезде моста через Волгу в Волгограде в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что в результате…
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури группа российских туристов попала под лавину. Согласно последней информации, в результате случившегося один россиянин пропал…
Красивая женщина, любимица сильных мира сего, детская писательница, автор бесчисленных рассказов о «дедушке Ленине» и канонической повести «Сердце матери», Зоя…
Здоровье
Специалисты из Центра экологических исследований имени Гельмгольца рекомендуют беременным женщинам не использовать косметику с содержанием парабенов из-за возможности…
Врач-эндокринолог Татьяна Маркова заявила в субботу, 15 февраля, что ожирение может стать причиной развития различных заболеваний, которые способны в конечном итоге…
У актрисы Нино Нинидзе случилась истерика на глазах у ее возлюбленного и коллеги Максима Виторгана. Неприятный инцидент произошел во время отдыха пары в Омане, где у них…
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Соответствующую информацию предоставили вечером в субботу, 15 февраля…
«РЖД-Медицина» – крупнейшая составляющая национальной системы здравоохранения России, участвует в достижении задач национальных проектов уже давно. «АН» поговорили…
В СМИ появилась информация о стрельбе в Берлине. Согласно последним данным источника в полиции, в результате происшествия вечером в минувшую пятницу, погиб один человек…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал важное заявление. По словам политика, для него лично…
Шоу-бизнес
Знаменитая российская актриса Мария Голубкина заявила, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи косметологов. Артистка опубликовала фотографию, на которой…
В субботу, 15 февраля, стало известно, что у девяти пациентов в Великобритании подтвердили заражение коронавирусом. Об этом ранее сегодня сообщили сотрудники управления…
Название «коронавирусная инфекция» уже несколько недель вызывает ужас и содрогание у многих людей. Возникшая эпидемия по количеству жертв намного опередила даже китайскую…
Сегодня стало известно, что восьмилетняя жительница Украины скончалась из-за преждевременного старения организма. Два года назад врачи диагностировали девочке заболевание…
Художник Никас Сафронов заявил, что от многих слышал – юморист Евгений Петросян в ближайшем будущем может снова стать отцом. По словам деятеля искусства, рождение ребенка…
В результате "пьяного" дорожно-транспортного происшествия в Приморье погибли два человека. Согласно информации управления МВД по региону, двое несовершеннолетних получили…
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о его намерении провести в октябре текущего года выборы на всей территории…
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, рассказал о том, что сейчас он очень популярен в США. Политик, однако, признался, что это не та популярность…
Уроженка России, переехавшая на ПМЖ в Финляндию, рассказала, в какую сумму обойдется в этой стране классический салат "Оливье". Это позволит сравнить цены на продукты…
14 июня исполнится ровно двадцать пять лет со дня нападения террористов на российский Буденновск. В 1995 году чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым захватили…
Сотрудники Министерства науки и техники КНР рассказали о наиболее вероятном источнике коронавируса. В Китае количество зараженных к настоящему моменту превысило 66,4…
Защитник Ленинграда Константин Федорович Мелешко ждет писем, в которых граждане расскажут ему истории о войне, о ситуациях, которые пережили они сами, их отцы, матери…
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте в честь старта Года памяти и славы «случайно» пожелал всем семьям пережить войну…
Происшествия
Мать подростка Влада Бахова, который пропал на окраине города Демидов во время вечеринки на природе с друзьями 6 апреля прошлого года, рассказала о результатах экспертизы…
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, сделал важное заявление. Политик сообщил, что Киев готов к ведению диалога с мирным населением неподконтрольных…
В Росконтроле рассказали, как правильно выбирать качественные бананы. Известно, что этот фрукт является одним из самых покупаемых в России, а в связи со вспышкой…
Украинские приложения не рекомендуется устанавливать на смартфон. С таким предупреждением выступил сотрудник украинских спецслужб. Он объяснил, в чем заключается риск.
Врачи перечислили очень калорийные и жирные продукты, которые следует обязательно употреблять. По их словам, они приносят здоровью «гораздо больше пользы», чем может…
С рождаемостью в Ростовской области дела обстоят, мягко говоря, не очень. Если три-четыре года назад на Дону рождалось в среднем 48 тысяч детей, то в позапрошлом родилось…
Известная российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась с поклонниками романтическим снимком с мужем бизнесменом Алексеем Говыриным и рассказала забавную историю из их…
В Сирии на глазах у российских военных произошло боестолкновение между курдами и американцами. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад…
В последнее время в мире происходит целый ряд событий, суть которых невозможно объяснить, исходя из привычных представлений.
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал замену слов «папа» и «мама» на «родитель – 1» и «родитель – 2».По его словам, реакция МИДа Великобритании…
Президент Литвы Гитанас Науседа на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Соединенные Штаты и другие страны – участницы НАТО помогают стране «сдерживать»…
Один из телеграм-каналов опубликовал фото Игоря Коломойского. Украинский олигарх на нем в неформальной обстановке. Коломойский известен вспыльчивостью и непосредственным…
Происшествия
В субботу утром, 15 февраля, на северо-востоке Москвы на Долгопрудненском шоссе в районе дома №3 легковой автомобиль жестко врезался в мачту городского освещения…
Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на сообщение МИД Великобритании о том, что нужно бороться с дискриминацией половых меньшинств, и они гордятся…
Еженедельник «Аргументы недели» продолжает отследить за выступлением российского футболиста Александра Головина в чемпионате Франции. Передает специальный корреспондент…
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Шоу-бизнес
Известная телеведущая Ксения Собчак поделилась с поклонниками видеороликом, на кадрах которого маленький Платон рассматривает картину с тремя «отчаянными женщинами».