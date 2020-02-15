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Россиянин пропал при сходе лавины в Грузии

, 20:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Россиянин пропал при сходе лавины в Грузии
лавина, pixabay.com
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури группа российских туристов попала под лавину. Согласно последней информации, в результате случившегося один россиянин пропал без вести, его ищут спасатели.
 
В компании по развитию горнолыжных курортов Грузии уточнили, что группа туристов из РФ каталась на лыжах на запрещенной территории без необходимого защитного снаряжения. В какой-то момент сошел оползень, вследствие чего россияне попали под толщу снега.
 
Троих граждан удалось извлечь невредимыми, поиски еще одного человека продолжаются.
ЕТ

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