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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Трое военных погибли при сходе лавины в Армении

, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трое военных погибли при сходе лавины в Армении
лавина, pixabay.com

Четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области накрыло в пятницу, 7 января, лавиной. Согласно последней информации пресс-службы Министерства обороны страны, трое из них погибли.

Подчеркивается, что военнослужащие были найдены под толщей снега в рамках поисково-спасательной операции на месте случившегося.

Сотрудники ведомства подтвердили, что в живых в результате схода лавины остался только один человек. Мужчина получил легкие телесные повреждения. Врачи, осмотревшие военного, оценили его текущее состояние как удовлетворительное.

 
ЕТ

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