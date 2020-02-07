Трое военных погибли при сходе лавины в Армении

Четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области накрыло в пятницу, 7 января, лавиной. Согласно последней информации пресс-службы Министерства обороны страны, трое из них погибли.

Подчеркивается, что военнослужащие были найдены под толщей снега в рамках поисково-спасательной операции на месте случившегося.

Сотрудники ведомства подтвердили, что в живых в результате схода лавины остался только один человек. Мужчина получил легкие телесные повреждения. Врачи, осмотревшие военного, оценили его текущее состояние как удовлетворительное.