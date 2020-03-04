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Пентагон объяснил превосходство России над США в сфере разработки гиперзвукового оружия

, 15:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Examiner

Пентагон объяснил превосходство России над США в сфере разработки гиперзвукового оружия
Пентагон, pixabay.com
В Пентагоне в среду, 4 марта, назвали причины превосходства России над Соединенными Штатами Америки в области разработки гиперзвукового оружия. Мнения высказали сотрудники ведомства.
 
Помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт отметил, что США в свое время приняли решение отказаться от применения таких технологий в своих новых системах вооружений. Он уточнил, что Вашингтон сделал ставку на другие составляющие.
 
Директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис в свою очередь назвал причиной отставания Америки от России в данной сфере открытость США в области создания оружия. Он не исключил, что Россия и КНР могли использовать общедоступную информацию об исследованиях американских специалистов.
 
Льюис также добавил, что в настоящий момент принятие на вооружение гиперзвуковых технологий стало для Соединенных Штатов высшим приоритетом.
ЕТ

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