Пентагон объяснил превосходство России над США в сфере разработки гиперзвукового оружия

В Пентагоне в среду, 4 марта, назвали причины превосходства России над Соединенными Штатами Америки в области разработки гиперзвукового оружия. Мнения высказали сотрудники ведомства.

Помощник директора по гиперзвуковым разработкам Майк Уайт отметил, что США в свое время приняли решение отказаться от применения таких технологий в своих новых системах вооружений. Он уточнил, что Вашингтон сделал ставку на другие составляющие.

Директор по оборонным исследованиям и разработкам в интересах модернизации Марк Льюис в свою очередь назвал причиной отставания Америки от России в данной сфере открытость США в области создания оружия. Он не исключил, что Россия и КНР могли использовать общедоступную информацию об исследованиях американских специалистов.