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Путин: новое оружие РФ позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность

, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин: новое оружие РФ позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность
президент РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин сделал важное заявление в беседе с журналистами. Политик отметил, что новое российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность.

Путин отметил, что американцы создавали свою систему ПРО с целью нарушить эту стабильность. В Вашингтоне, как заметил глава РФ, были убеждены, что если они создадут над собой "антиракетный зонтик", то другая сторона не сможет ответить аналогичным образом в случае применения США ядерного оружия.

Владимир Путин подчеркнул, что наличие современных комплексов у России, в частности, тех, которые легко преодолевают любую систему ПРО, принципиально важно.

ЕТ

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