В Идлибе террористы планировали провокацию с химическим оружием

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.
Такие данные были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».
В ЦПВС рассказали, что «в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами».
По данным ЦПВС, боевики нарушили герметичность одной из емкостей, в результате чего произошла утечка химических веществ. В центре добавили, что террористы получили сильные химические отравления и не сумели реализовать провокацию.
Ранее в Минобороны РФ обвинили Турцию в невыполнении обязательств по Сирии.