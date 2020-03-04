В Идлибе террористы планировали провокацию с химическим оружием

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4 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привел неопровержимые доказательства того, что террористы планировали устроить провокацию с использованием химоружия в восточной части Идлиба.

Такие данные были получены накануне в ходе атаки сирийских войск на боевиков запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».

В ЦПВС рассказали, что «в целях срыва продвижения сирийских правительственных войск в западных кварталах населенного пункта Серакиб и последующего выдвижения обвинений в применении ими химического оружия, 2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек предприняла попытку взорвать фугасные боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами».

По данным ЦПВС, боевики нарушили герметичность одной из емкостей, в результате чего произошла утечка химических веществ. В центре добавили, что террористы получили сильные химические отравления и не сумели реализовать провокацию.

Ранее в Минобороны РФ обвинили Турцию в невыполнении обязательств по Сирии.