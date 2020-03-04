Главы Пентагона и Минобороны Эстонии обсудили Россию и исходящую от нее

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4 марта 2020, 08:13 [ «Аргументы Недели» ]

Юри Луйк, фото с сайта Миноброны Эстонии

В США состоялась встреча глав Пентагона Марк Эспер и министра обороны Эстонии Юри Луйк. Министры обороны США и Эстонии обсудили Россию, которую считают "угрозой" для стран Прибалтики.

В пресс-службе Пентагона по окончании переговоров сообщили, что министр обороны США "Марк Эспер высоко оценил неизменную приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии, укреплению альянса с НАТО и продвижению общих интересов".

Марк Эспер и Юри Луйк на состоявшейся в Брукингском информационно-аналитическом центре встрече также обсудили разные вопросы по обороне и безопасности, в том числе включение китайских технологий 5G в европейскую телекоммуникационную инфраструктуру.

Луйк пригласил военно-воздушные силы США использовать воздушное пространство Эстонии для проведения различных учений, чтобы тренироваться в проведении различных планов обороны и увеличить способность сотрудничества между США и государствами Балтии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в конце прошлого года заявила, что на западных российских границах сосредоточено много военной техники, а Россия является "самым сложным партнером".

Экс-министр сообщения Латвии считаетю, что следует договариваться с Россией и Беларусью