Экс-министр сообщения Латвии: Я считаю, что следует договариваться с Россией и Беларусью

//Общество 13+

2 марта 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс, фото соцсети

Нет большого секрета, что Латвия испытывает проблемы в транспортной отрасли: сократились грузоперевозки, Латвийская железная дорога до конца нынешнего планирует прекратить трудовые отношения с 1500 работниками. Виной всему – трудное финансовое положение и политическая ситуация. Есть ли выход из сложившейся ситуации? Специально для «Аргументов Недели» комментарии экс-министра сообщения Латвии Анрийса Матисса.

-Анрийс, как можно решить уже накопившиеся проблемы в транспортной области Латвии?

-Любые проблемы следует решать. Нет секрета, что политический курс страны давно не менялся. Латвия нацелена на сотрудничество с Западной Европой. Но должен быть и хозяйственный расчет. Например, если маршруты достаточно дорогие, то Россия выбирает свои порты, а Беларусь, допустим, Клайпеду (Литва).

-Недавно наш премьер-министр ездил в Беларусь и там обсуждался вопрос о том, как лучше использовать порты Латвии. Конечно, в сотрудничестве с Латвией.

-Да, обсуждался. И что? Каковы результаты? Насколько я знаю, то после встречи, буквально через несколько дней, Беларусь заключила договор с Клайпедой, с Литвой.

-В чем проблема? Кто виноват и как решить ее?

-Я считаю, что нужно договариваться. Договариваться конструктивно с соседними странами – Россией и Беларусью. Да, переговоры с Беларусью были, но что-то не идет. Следует выяснить причину. В свое время долго говорили о том, что нужен объемный поток контейнерных грузов. Но есть базовые грузы. Мы находимся рядом с Россией, а там уголь и нефть не везут в контейнерах. Есть базовая основа. Конечно, можно говорить о перевозках из Китая, например. Но следует понять, что выгодно. Нужно обсуждать и договариваться.

-Анрийс, порт Вентспилса претерпел изменения. Данный порт был включен в список санкций США, и правительство Латвии учредило новое акционерное общество. Портом Вентспилса руководят люди государства. Новая модель управления. Как скажется это на работе порта?

-Я уже говорил в СМИ, что без энтузиазма пока отношусь к данным изменениям.

-Почему?

-Все произошло довольно быстро. Не все с радостью восприняли такие изменения за два дня. Я говорю об иностранных инвесторах. Пока рано говорить… Посмотрим, что будет в этом году. Поймите, создалось практически новое предприятие. А это значит, что будут новые договора, переговоры. Посмотрим…

-Благодарю за беседу.