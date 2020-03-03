Cамолет ВВС Сирии сбит ракетой класса

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3 марта 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

sledcom.ru, globallookpress.com

Военный самолет L-39 ВВС Сирии был сбит 3 марта на юге провинции Идлиб ракетой класса "воздух-воздух". О судьбе экипажа сбитого и упавшего в районе к северо-западу от Маарет-Нуумана пока ничего неизвестно.

Информаторы от сирийских правительственных войск сообщили, что в 11:03 по местному времени военный самолет, выполнявший задачу на юге провинции Идлиб против террористических группировок, подвергся удару ракеты, запущенной самолетом армии Турции,был сбит и потерпел крушение.

Турецкая армия ранее информировала о сбитом в провинции Идлиб сирийском военном самолёте L-39. Сообщение турецких военных подтвердили на местном телевидении.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", запрещенной в России, начали крупномасштабное наступление на позиции армии президента САР Башара Асада. Правительственные войска открыли ответный огонь. Под огонь попали военные из Турции. Погибли 36 солдат. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись военные, которые не должны были там находиться.