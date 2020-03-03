Власти Великобритании разработали план на случай пандемии коронавируса

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3 марта 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лондон, pixabay.com

Власти Великобритании разработали план на случай пандемии нового типа коронавируса. Основные положения были представлены во вторник, 3 марта, британскому премьер-министру Борису Джонсону.

В случае пандемии в Британии к обеспечению общественного порядка могут привлечь вооруженные силы. Кроме того, в такой ситуации планируется закрыть школы, большинство людей будут работать на дому. Спецслужбы будут переведены на особый режим работы – им будет предписано реагировать только на серьезные преступления, а основное время они будут уделять поддержанию порядка.

Подчеркивается, что власти страны продолжат регулярно информировать общественность о важности мытья рук и правилах утилизации влажных салфеток и медицинских масок. Людям с симптомами коронавируса будут напоминать, что следует незамедлительно вызвать врача и оставаться дома на протяжение всей болезни.