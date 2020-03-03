Во Франции на фоне распространения коронавируса резко выросли продажи романа Камю

Во Франции на фоне новостей о распространении в мире коронавируса нового типа резко возросли продажи романа французского писателя Альбера Камю "Чума", который первые был издан в 1947 году.

Сервис Edistat отметил, что в первые восемь недель 2020 года жители Франции чаще обычного приобретали именно роман "Чума", причем пик продаж был зафиксирован на четвертую неделю, когда появилась информация о первых заразившихся коронавирусом в стране. Тогда продано было 1,7 тыс. экземпляров против примерно 450 за ту же неделю годом ранее.