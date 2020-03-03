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98-летняя жительница Китая вылечилась от коронавируса

, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

98-летняя жительница Китая вылечилась от коронавируса
вспышка коронавируса в Китае, Ding Haitao/Xinhua

Во вторник, 3 марта, стало известно, что 98-летняя жительница Китая поборола коронавирус нового типа. Согласно последней информации осведомленных источников, пожилая женщина вылечилась в Ухане. 

Подчеркивается, что китаянка стала старейшей жительницей Земли, которой удалось побороть инфекцию, хотя она попала в больницу в критическом состоянии.

Известно, что вместе с пожилой женщиной госпитализировали ее 55-летнюю дочь. Обе пациентки прошли курс лечения и через некоторое время почувствовали себя лучше. К настоящему моменту врачи подтвердили, что мать и дочь побороли коронавирус.

ЕТ

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