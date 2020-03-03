Врачи рассказали, чем болеет Папа Римский

Врачи уточнили, чем заболел Папа Римский. Ранее в СМИ появилась информация о том, что понтифик не может присутствовать на официальных мероприятиях из-за неудовлетворительного состояния здоровья.

Некоторые журналисты предположили, что Папа Римский заразился коронавирусом нового типа, но не хочет об этом говорить.