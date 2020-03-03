Все новости >>

//В мире 13+

Врачи рассказали, чем болеет Папа Римский

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.Ru

Врачи рассказали, чем болеет Папа Римский
папа Римский, Maria Grazia Picciarella/Ropi
Врачи уточнили, чем заболел Папа Римский. Ранее в СМИ появилась информация о том, что понтифик не может присутствовать на официальных мероприятиях из-за неудовлетворительного состояния здоровья.
 
Некоторые журналисты предположили, что Папа Римский заразился коронавирусом нового типа, но не хочет об этом говорить.
 
Согласно последним данным, анализ показал, что священнослужитель подхватил обычную простуду, однако в связи с почтенным возрастом понтифика – 83 года – ему необходимо беречь себя. Именно поэтому Папа Римский Франциск не может посещать назначенные ранее встречи.
ЕТ

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут русского народа как «государствообразующего». В многонациональном государстве это не допустимо

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин осудил внесение в Конституцию РФ поправки, которые предлагают закрепить статут…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Предложение лидера ЛДПР вызывает недоумение и смахивает на провокацию, но Владимир Жириновский призывает отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых…

//новости ан