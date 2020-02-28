Все новости >>

//В мире 13+

Все аудиенции Папы Римского отменены: понтифик заболел

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Все аудиенции Папы Римского отменены: понтифик заболел
Папа Римский Франциск, фото: Instagram

Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик продолжает рабочие встречи. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В Ватикане не сообщают, что именно стало причиной ухудшения здоровья понтифика, передает интерне-портал Associated Press. Известно лишь, что днем ранее во время мессы у Папы Римского наблюдались кашель и насморк.

Напомним, как отмечалось ранее, на севере Италии в среду был отменен ряд служб из-за распространения коронавируса. В Италии, ставшей центром эпидемии в Европе, заразились больше 400 человек, 12 заболевших умерли.

Сегодня стало известно, что в Италии выявили коронавирус у гражданки Молдавии. Соответствующую информацию предоставили прессе вечером в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе молдавского Министерства иностранных дел.

АС

//картина дня

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится в материале, появившемся некоторое время назад на страницах отечественных СМИ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган не может позволить себе войну с Российской Федерацией. Соответствующая оценка содержится…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Московская полиция задержала организованную преступную группу во главе с бывшим актером, который ранее снимался в эпизодических ролях в популярных и даже культовых…

//новости ан

//новости ан

Андрей Слесарев, директор школы в Зеленограде, где скончалась школьница, сообщил: она с рождения имела проблемы со здоровьем. Сейчас проводится доследственная проверка…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в Думу внесен законопроект о поправках в УК об ответственности за нарушения…

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: воровство денег в Кирове, похищение…

//новости ан

Дочь рэпера Тимати развита не по годам. Вот и сейчас пятилетняя Алиса провела экскурсию и показала, где находится ее дом. Видео опубликовала в своем Instagram бабушка…