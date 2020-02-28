Все аудиенции Папы Римского отменены: понтифик заболел

//В мире 13+

28 февраля 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Папа Римский Франциск, фото: Instagram

Все официальные аудиенции у Папы Римского Франциска отменены, но понтифик продолжает рабочие встречи. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

В Ватикане не сообщают, что именно стало причиной ухудшения здоровья понтифика, передает интерне-портал Associated Press. Известно лишь, что днем ранее во время мессы у Папы Римского наблюдались кашель и насморк.

Напомним, как отмечалось ранее, на севере Италии в среду был отменен ряд служб из-за распространения коронавируса. В Италии, ставшей центром эпидемии в Европе, заразились больше 400 человек, 12 заболевших умерли.

Сегодня стало известно, что в Италии выявили коронавирус у гражданки Молдавии. Соответствующую информацию предоставили прессе вечером в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе молдавского Министерства иностранных дел.