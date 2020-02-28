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Коронавирус выявлен в Италии у гражданки Молдавии

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Коронавирус выявлен в Италии у гражданки Молдавии
анализ крови, pixabay.com
В Италии у гражданки Молдавии выявили коронавирус. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе молдавского Министерства иностранных дел.
 
В дипмиссии заявили сегодня о положительном результате анализа, который медики еще два дня назад взяли у гражданки Молдавии. Установлено, что женщина находилась в контакте с человеком, у которого было подтверждено заражение вирусом COVID-19.
 
Подчеркивается, что еще у одной женщины, которая контактировала с зараженной итальянкой, взяли анализы. В ближайшие дни станут известны результаты теста.
ЕТ

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