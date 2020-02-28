Коронавирус выявлен в Италии у гражданки Молдавии

В Италии у гражданки Молдавии выявили коронавирус. Соответствующую информацию предоставили вечером в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе молдавского Министерства иностранных дел.

В дипмиссии заявили сегодня о положительном результате анализа, который медики еще два дня назад взяли у гражданки Молдавии. Установлено, что женщина находилась в контакте с человеком, у которого было подтверждено заражение вирусом COVID-19.