В четырех странах зарегистрированы первые случаи коронавируса

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3 марта 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

За последние сутки случаи коронавируса впервые зарегистрированы в Индонезии, куда вирус был привезен из Японии, Португалии – сюда он попал из Испании и Италии, Сенегале, куда вирус, предположительно, проник из Франции и Саудовской Аравии (один завозной случай из Ирана).

Кроме этого, по одному завозному случаю коронавируса из Италии было зарегистрировано в Иордании, Тунисе, Латвии, Марокко. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Общее число заболевших в мире по состоянию на 8 утра по московскому времени составляло 90 926 подтверждённых случаев. В 72 странах мира вне КНР зарегистрировано 10 624 случая.

«На сегодняшний день новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Российской Федерации не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у пассажиров Московского метрополитена начали проверять температуру.