В Совете федерации прокомментировали сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

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3 марта 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Сенатор Владимир Джабаров оценил слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что страна не признает Крым российским регионом, как не признавала вхождения в состав СССР прибалтийских республик.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что речь идет о принципиально разных ситуациях. Политик напомнил, что прибалтийские республики вышли из состава СССР, так как Советский Союз распался и Россия "их отпустила". Сенатор отметил, что Крым вернулся в состав РФ на абсолютно законных основаниях посредством проведения референдума.

Джабаров добавил, что Россию данная тема больше не интересует, поскольку Крым "не уйдет" из состава страны.