В Совете федерации прокомментировали сравнение Крыма и прибалтийских республик СССР

Сенатор Владимир Джабаров оценил слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что страна не признает Крым российским регионом, как не признавала вхождения в состав СССР прибалтийских республик.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что речь идет о принципиально разных ситуациях. Политик напомнил, что прибалтийские республики вышли из состава СССР, так как Советский Союз распался и Россия "их отпустила". Сенатор отметил, что Крым вернулся в состав РФ на абсолютно законных основаниях посредством проведения референдума.
Джабаров добавил, что Россию данная тема больше не интересует, поскольку Крым "не уйдет" из состава страны.