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В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии

, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии
Рига, pixabay.com
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор сделал важное заявление. По его словам, угрозы для прибалтийских стран со стороны России в настоящий момент нет.
 
Джеймс Гилмор, отвечая на вопрос журналистов, существует ли угроза со стороны РФ, отметил, что прибалтийские страны в значительной степени являются частью западного общества, и, по мнению властей США, им сейчас ничто не угрожает.
 
Он также напомнил, что Литва, Латвия и Эстония входят в состав Североатлантического альянса и участвуют в военных учениях, "не угрожающих российскому народу".
ЕТ

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