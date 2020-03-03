В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии

Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор сделал важное заявление. По его словам, угрозы для прибалтийских стран со стороны России в настоящий момент нет.

Джеймс Гилмор, отвечая на вопрос журналистов, существует ли угроза со стороны РФ, отметил, что прибалтийские страны в значительной степени являются частью западного общества, и, по мнению властей США, им сейчас ничто не угрожает.