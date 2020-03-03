//В мире 13+
В США признали, что Россия не угрожает странам Балтии
3 марта 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
3 марта 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Владимир Зыков
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Политический деятель Семен Багдасаров рассказал, как Москва сможет выбить Турцию из Сирии без привлечения Вооруженных сил Российской Федерации. По данному вопросу…
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Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
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5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Сенатор Владимир Джабаров оценил слова постпреда США при ОБСЕ Джеймса Гилмора о том, что страна не признает Крым российским регионом, как…
У восьми граждан Китая, которые прибыли в Шанхай рейсами авиакомпаний "Аэрофлот" и Lufthanza из Милана в Шанхай транзитом через Москву…
Шоу-бизнес
Дети наших селебрити после школы поступают в престижные университеты, а знаменитые родители не стремятся отправить своё чадо на службу. Однако как и…
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Известный российский актер Александр Петров заявил, что собирается сделать перерыв в съемках. Артист напомнил, что без отдыха снимается в кино на протяжении 10 лет…
Нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии по-прежнему остаются незагруженные практически наполовину от своих возможностей. В следующем месяце на них будет отправлено только…
В ближайшее время завод по производству авиационных двигателей в Запорожье поставит Турции силовые агрегаты для беспилотных аппаратов. Турецкая армия уже давно использует…
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во вторник, 3 марта, заявил, что российская компания "Газпром" снизила цену на газ для республики. Согласно последней информации…
Во вторник, 3 марта, источник в экстренных службах сообщил, что самолет рейса «Новосибирск-Москва» совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Известно, что лайнер…
По мнению президента, представители несистемной оппозиции «очень нужны: они реально влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов и так…
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Понятие прекрасного у всех людей разное. Для тех, кому одно кажется идеальным, для других будет ужасным. Для одних что-то приемлемо, а для других недопустимо. Так…
«Киев днем и ночью готовит боевиков на полигонах» для нападения на самопровозглашенные республики Донбасса. С соответствующим предупреждением выступил Анатолий Вассерман…
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Американская компания Apple может выплатить от 310 до 500 миллионов долларов владельцам iPhone из-за судебного иска о намеренном замедлении работы старых моделей…
Общее число заболевших в мире по состоянию на 8 утра по московскому времени составляло 90 926 подтверждённых случаев. В 72 странах мира вне КНР зарегистрировано 10 624…
Шоу-бизнес
Российская модель и экс-возлюбленная рэпера Тимура Юнусова (Тимати) Алена Шишкова поделилась фотографией со своей поклонницей, чем вызвали активное обсуждение в Сети…
В Китае из-за вспышки коронавируса COVID-2019 произошел настоящий бум цифровых сервисов. Некоторые сегменты экономики, ранее в большей степени существовавшие офлайн…
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Совет Госдумы принял решение направить поправки в Жилищный кодекс РФ и ряд других законов о запрете взимать с граждан комиссию за перечисление платы за коммунальные…
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Происшествия
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам в социальной сети Instagram после трагедии в банном комплексе и своем участии в телевизионном шоу, в рамках которого…
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Российская Федерация способна быстро обрушить экономику Турции, если президент страны Реджеп Эрдоган откажется идти на уступки по Сирии. Соответствующую точку зрения…
Продюсер напомнил, что еще в 2019 году предлагал отправить на этот конкурс группу Little Big вместе с другим исполнителем – Антохой МС.
Сотрудник компании, которая занимается доставкой сумок и чемоданов, потерянных авиаперевозчиками, в беседе с журналистами назвал ключевые причины, по которым в аэропортах…
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Число инфицированных коронавирусом продолжает расти и уже превысило 90 тысяч человек. Более 80 тысяч заболевших находятся на материковом Китае. Также вирус бушует в Южной…
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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против родителя, записавшего ребенка в первый класс по фальшивой прописке. Под статью попал и человек, который изготовил…
Общество
В истории России много событий великих и малых, важных и значимых для империи. Много чего выпало этой стране, её стали считать непобедимой, которую « умом не понять…
Председатель комитета Госдумы Владимир Бурматов назвал идею бредом и провокацией, и предложил «брать налог с чиновников, предложивших такой налог».
Происшествия
В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что во вторник, 3 марта, пассажирский самолет рейса «Владивосток – Москва» совершил экстренную посадку в Хабаровске…
С сегодняшнего дня у пассажиров московского метро начали проверять температуру при помощи тепловизоров. Согласно последней информации, в случае острой необходимости…
Общество
Зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова считает, что женщины способны внести существенный вклад в реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
Накануне стало известно, что питерская группа Little Big будет в этом году представлять Россию на "Евровидении". Певица Юлия Савичева прокомментировала решение отправить…
Источник в экстренных службах сообщил, что в понедельник, 3 марта, на 90-м километре Московской кольцевой автодороги (внутренняя сторона) столкнулись четыре транспортных…
Известно о задержании оперативниками нескольких сотрудников правоохранительных органов во главе с командиром взвода ДПС в Успенском районе Краснодарского края. Отмечается…
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Украине, а также похожим на нее странам ни в коем случае нельзя…
Гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий сообщил, что сейчас ведется работа над усовершенствованной моделью полицейской…
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подготовило аналитическую записку, в которой говорится, какую сумму российский бюджет смог сэкономить благодаря совершенствованию…
Специалисты по Интернет-безопасности заявили, что в социальных сетях и на сайтах появилась недостоверная информация о распространении коронавирусной инфекции в Москве…
Ученые провели статистическое исследование и рассказали, кто чаще становится жертвой нового типа коронавируса. Вспышка данного заболевания была зафиксирована в Китае…
Депутат Рады Никита Потураев прокомментировал свои слова о желании сбросить на Москву атомную бомбу. Об этом политик рассказал, комментируя концепцию нового украинского…
Водитель, который доставил сухой лед для роковой вечеринки в одном из московских банных комплексов, заявил, что предупреждал супруга блогера Екатерины Диденко…
Постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Джеймс Гилмор сделал важное заявление. По его словам, угрозы для прибалтийских стран со стороны России…
28 февраля российский футбол вернулся после зимнего перерыва и сразу преподнес много неожиданностей: гол Кокорина, удаление Сёмина, нулевая ничья «Зенита» и «Локо»…
В российском ЦПВС в Сирии назвали цели введения российских подразделений военной полиции в сирийский город Серакаб, который правительственные войска САР отбили…
Среди истинных киноманов из года в год ведутся споры о том, можно ли считать ремейки известных фильмов отдельным предметом киноискусства.
Россиян ожидают длинные выходные с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье. Об этом…
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В мире
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Российские хоккеисты не перестают удивлять своих фанатов и вновь проявляют свое мастерство в НХЛ. Два гола и передача Александра Овечкина принесли "Вашингтону" победу…