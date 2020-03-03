Пушков объяснил, почему Украине нельзя иметь ядерное оружие

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3 марта 2020, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Украине, а также похожим на нее странам ни в коем случае нельзя позволять иметь ядерное оружие.

Сенатор убежден, что было очень мудро в начале 90-х годов прошлого века лишить Украину ядерного оружия, так как его не должны иметь "незрелые и несформированные нации с безответственными элитами". Алексей Пушков подчеркнул, что его слова подтверждают публичные сожаления украинских политиков о том, что они не располагают атомной бомбой, а также мечты о ее использовании, если бы она была.

Ранее депутат Верховной Рады Никита Потураев заявил, что наиболее эффективный способ противостоять РФ – сбросить "на Москву атомную бомбу". Впоследствии политик назвал свое высказывание ироническим.