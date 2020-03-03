Депутат Рады удивился

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3 марта 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Депутат Рады Никита Потураев прокомментировал свои слова о желании сбросить на Москву атомную бомбу. Об этом политик рассказал, комментируя концепцию нового украинского телеканала для Донбасса и Крыма.

Потураев считает, что только человек с "отклонениями" мог воспринять его "очевидно иронического" высказывание серьезно. По его словам, подобная реакция большинства людей свидетельствует о серьезных психологических расстройствах.

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора", - отметил политик.

Потураев в ходе выступления предположил, что Москва будет вести «радиоэлектронную борьбу» против вещания Киева. При этом депутат отметил, что лучшим способом решить данную проблему – «швырнуть» атомную бомбу на Москву.

Позже телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев раскритиковали слова политика.