Депутат Рады удивился

Депутат Рады Никита Потураев прокомментировал свои слова о желании сбросить на Москву атомную бомбу. Об этом политик рассказал, комментируя концепцию нового украинского телеканала для Донбасса и Крыма.
Потураев считает, что только человек с "отклонениями" мог воспринять его "очевидно иронического" высказывание серьезно. По его словам, подобная реакция большинства людей свидетельствует о серьезных психологических расстройствах.
"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора", - отметил политик.
Потураев в ходе выступления предположил, что Москва будет вести «радиоэлектронную борьбу» против вещания Киева. При этом депутат отметил, что лучшим способом решить данную проблему – «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Позже телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев раскритиковали слова политика.