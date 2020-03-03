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Депутат Рады удивился "странной" реакции на его желание "швырнуть" атомную бомбу на Москву

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Депутат Рады удивился
Фото: pixabay.com

Депутат Рады Никита Потураев прокомментировал свои слова о желании сбросить на Москву атомную бомбу. Об этом политик рассказал, комментируя концепцию нового украинского телеканала для Донбасса и Крыма.

Потураев считает, что только человек с "отклонениями" мог воспринять его "очевидно иронического" высказывание серьезно. По его словам, подобная реакция большинства людей свидетельствует о серьезных психологических расстройствах. 

"Странно, что очевидно ироническое высказывание многие восприняли до паники и истерики серьезно. Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора", - отметил политик. 

Потураев в ходе выступления предположил, что Москва будет вести «радиоэлектронную борьбу» против вещания Киева. При этом депутат отметил, что лучшим способом решить данную проблему – «швырнуть» атомную бомбу на Москву.

Позже  телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев раскритиковали слова политика.

БА

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