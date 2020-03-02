Скабеева и Соловьев прокомментировали сожаление соратника Зеленского, что у Украины нет атомной бомбы для России

//В мире 13+

2 марта 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Потураев, фото из соцсети

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев прокомментировали сожаление однопартийца украинского президента, замглавы Комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Никиты Потураева о том, что у Украины нет атомной бомбы, которую можно сбросить на Россию.

Никита Потураев - депутат от партии власти "Слуга народа" выступил на презентации нового украинского телеканала "Дом", который должен будет вещать на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Нардеп предположил, что Россия может попытаться помешать вещанию "Дома" и предложил ядерный удар по Москве как самое эффективное решение этой проблемы. И выразил сожаление, что у Киева нет атомной бомбы. Ольга Скабеева, комментируя скандальное заявление украинского политика, напомнила, что он в Раде занимается гуманитарной и информационной политикой и написала в Telegram-канале: "Молодец какой".

Телеведущий Владимир Соловьёв припомнил политическую агитку бывшего премьера Виктора Черномырдина от 1995 года: "Если тебе дорог твой дом. Наш дом - Россия. На прочном фундаменте ответственности и опыта". Учитывая, что новый украинский телеканал имеет такое же название "Дом", телеведущий "предвидит" зраду.

"Народ всё помнит", - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

"Потураев, ты совсем дебил или притворяешься? Москву бомбить собрался, дурачок? Не позорь Зе команду и украинцев! Сложи мандат и иди лечись с миром", "Не очень хорошо когда президента поддерживают идиоты. Лучше от такой поддержки как то дистанциироваться что ли", - также возмущены пользователи сети, услышавшие выступление "слуги народа".