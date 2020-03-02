Все новости >>

//В мире 13+

Скабеева и Соловьев прокомментировали сожаление соратника Зеленского, что у Украины нет атомной бомбы для России

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

Скабеева и Соловьев прокомментировали сожаление соратника Зеленского, что у Украины нет атомной бомбы для России
Никита Потураев, фото из соцсети

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев прокомментировали сожаление однопартийца украинского президента, замглавы Комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Никиты Потураева о том, что у Украины нет атомной бомбы, которую можно сбросить на Россию.

Никита Потураев - депутат от партии власти "Слуга народа" выступил на презентации нового украинского телеканала "Дом", который должен будет вещать на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Нардеп предположил, что Россия может попытаться помешать вещанию "Дома" и предложил ядерный удар по Москве как самое эффективное решение этой проблемы. И выразил сожаление, что у Киева нет атомной бомбы. Ольга Скабеева, комментируя скандальное заявление украинского политика, напомнила, что он в Раде занимается гуманитарной и информационной политикой и написала в Telegram-канале: "Молодец какой".

Телеведущий Владимир Соловьёв припомнил политическую агитку бывшего премьера Виктора Черномырдина от 1995 года: "Если тебе дорог твой дом. Наш дом - Россия. На прочном фундаменте ответственности и опыта". Учитывая, что новый украинский телеканал имеет такое же название "Дом", телеведущий "предвидит" зраду.

"Народ всё помнит", - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

"Потураев, ты совсем дебил или притворяешься? Москву бомбить собрался, дурачок? Не позорь Зе команду и украинцев! Сложи мандат и иди лечись с миром", "Не очень хорошо когда президента поддерживают идиоты. Лучше от такой поддержки как то дистанциироваться что ли", - также возмущены пользователи сети, услышавшие выступление "слуги народа".

ИЧ

//картина дня

В мире

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Окончательное отделение Донбасса от Киева станет прецедентом, который приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том,что в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том,что в случае…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев прокомментировали сожаление однопартийца украинского президента Никиты Потураева о том, что у Украины нет атомной бомбы…

//новости ан

//новости ан

Блогер Екатерина Диденко рассказала, как чувствует себя после смерти мужа на праздновании ее дня рождения в банном клубе. Екатерина провела консультацию с тремя…

//новости ан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что важно, чтобы все новые социальные выплаты начали выплачиваться как можно скорее. Он же назвал и дату рассмотрения поправок…

//новости ан

Отец певицы Юлии Началовой Виктор Началов принял участие в шоу с участием Ирины Понаровской. Виктор Началов - музыкант. На "Утренней звезде" на юную певицу обратила…

//новости ан

В ВШЭ следят за ситуацией со студентом вуза Асланом Субханкуловым, который 18 февраля вернулся из Италии и находится сейчас в больнице. Он оказался в палате с пациентом…

//новости ан

24 человека госпитализированы и ещё 83 человека помещены на карантин после контактов с молодым человеком, у которого подтвердился диагноз «коронавирус». Об этом заявляет…

//новости ан

1,4 миллиона заплатил Первый канал и за аптечного РЕВИЗОРРО Екатерину Диденко, на дне рождения которой погибли трое человек. "Безутешная вдова" "делилась болью"…

Глава комитета по международной политике Федерального собрания ФРГ, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - ХДС Норберт Реттген призвал ввести санкции…

//новости ан

Депутат Госдумы Александр Старовойтов предлагает привязать величину штрафа за нарушение ПДД к стоимости автомобиля, ведь по его мнению водитель "Ferrari" и водитель…

Тренер по биатлону Сергей Белозеров объявил состав команды на этапы Кубка мира в Чехии и Финляндии: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов…

В отношении педагога одной из школ Астрахани возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Астраханской области. Учительница подозревается…