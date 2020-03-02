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В Минобороны РФ назвали цель ввода российской военной полиции в сирийский город Серакаб

, 23:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Минобороны РФ назвали цель ввода российской военной полиции в сирийский город Серакаб
Ammar Safarjalani, Xinhua, Globallookpress

В российском  Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) назвали цели введения российских подразделений военной полиции в сирийский город Серакаб, который правительственные войска САР отбили у боевиков, поддерживаемых Турцией.

По данным ЦПВС, российская военная полиция введена для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и гражданского населения по стратегически важным трассам М4 - М5. Через Серакаб проходит автотрасса М5, соединяющая Дамаск с Алеппо. Полиция введена Серакаб в понедельник, 2 марта, с 17 часов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сегодня заявлял, что у Анкары нет проблем с Россией в Сирии. Он прилетит в Россию 5 марта на встречу в Москве с Владимиром Путиным.

А думает ли Эрдоган о перемирии? 

 

ИЧ

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