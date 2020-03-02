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Главный хирург США призвал граждан прекратить скупать респираторные маски

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Главный хирург США призвал граждан прекратить скупать респираторные маски
фото: pixabay.com

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными и призвал сограждан перестать их покупать. Об этом он написал в своем Twitter.

Адамс объяснил, что если однажды больницы США не смогут снабдить масками граждан, это станет угрозой для американцев. Хирург сделал это заявление после того как в Америке стали массово скупать респираторные маски.

Он отметил, что маски - неэффективная защита от COVID-19, а если люди хотят минимизировать распространение коронавируса, им следует чаще мыть руки с мылом и не выходить на улицу при появлении симптомов заболевания.

Как ранее сообщалось, накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал граждан прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, заявив, что перебоев с производством этого товара в стране нет.

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