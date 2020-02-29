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"Это слухи": Абэ призвал японцев перестать массово скупать туалетную бумагу

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, фото: Twitter

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал граждан прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, заявив, что никаких перебоев с производством этого товара в стране нет.

Не так давно в Сети появилась информация, что одноразовые маски делают из тех же материалов, что и туалетную бумагу. Из-за этой "утки" во многих крупных городах Японии возник дефицит салфеток и туалетной бумаги.

"Ложные слухи продолжают распространяться. Я убедительно прошу не поддаваться на них и не скупать в панике товары", - отметил Абэ, напомнив, что производство ведется внутри страны, поэтому перебоев в поставках быть не может.

Напомним, как ранее сообщали АН, в субботу на рейсе "Аэрофлота" SU204, следовавшего из Москвы в столицу КНР, выявлен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом заявили в посольстве России в Пекине.

АС

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