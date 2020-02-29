Пассажир с подозрением на коронавирус выявлен на рейсе Москва – Пекин

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29 февраля 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: https://ria.ru/20200229/1565487106.html

салон самолета, pixabay.com

В субботу на рейсе "Аэрофлота" SU204, следовавшего из Москвы в столицу КНР, выявлен пассажир с подозрением на заражение коронавирусом нового типа. Об этом заявили в посольстве России в Пекине.

У граждан России, находившихся на борту, симптомов болезни к настоящему моменту не обнаружено.

Медики зафиксировали у человека наличие респираторного заболевания, которое может быть вызвано новым типом коронавируса. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна были оперативно доставлены в специальное учреждение с целью проведения медицинской диагностики.