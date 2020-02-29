Почти половина заразившихся коронавирусом в КНР выздоровели

Более 49% заболевших новым типом коронавируса в материковой части Китая уже выздоровели. Соответствующую информацию предоставили региональные комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, из-за пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, в Китае скончались 3,57% зараженных. Около 7,6 тыс. инфицированных а настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что во всех регионах КНР в последнее время количество выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых зараженных граждан. Подчеркивается, что на данном этапе борьба с коронавирусом показала свою эффективность.