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Почти половина заразившихся коронавирусом в КНР выздоровели

, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Почти половина заразившихся коронавирусом в КНР выздоровели
вспышка коронавируса в Китае, Yang Wenbin/XinHua

Более 49% заболевших новым типом коронавируса в материковой части Китая уже выздоровели. Соответствующую информацию предоставили региональные комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно последним данным, из-за пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса, в Китае скончались 3,57% зараженных. Около 7,6 тыс. инфицированных а настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.

Уточняется, что во всех регионах КНР в последнее время количество выписавшихся из больниц превышает число ежесуточно выявляемых зараженных граждан. Подчеркивается, что на данном этапе борьба с коронавирусом показала свою эффективность.

ЕТ

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