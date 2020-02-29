Азербайджанские медики рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом

Азербайджанские медики утром в субботу, 29 февраля, рассказали о состоянии здоровья гражданина Российской Федерации, у которого ранее в Азербайджане диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.

Состояние россиянина в настоящий момент является стабильным, осложнений нет, уточнили в оперативном штабе созданном при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом. Гражданин РФ сейчас находится в инфекционном блоке специального режима.