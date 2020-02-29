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Азербайджанские медики рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Азербайджанские медики рассказали о состоянии россиянина, зараженного коронавирусом
больница, pixabay.com
Азербайджанские медики утром в субботу, 29 февраля, рассказали о состоянии здоровья гражданина Российской Федерации, у которого ранее в Азербайджане диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом.
 
Состояние россиянина в настоящий момент является стабильным, осложнений нет, уточнили в оперативном штабе созданном при кабмине Азербайджана для борьбы с вирусом. Гражданин РФ сейчас находится в инфекционном блоке специального режима.
 
Местные врачи продолжают наблюдать за пациентом, проводится поддерживающее лечение.
ЕТ

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