Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Португалии

На территории Португалии зафиксированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующую информацию днем в понедельник, 2 марта, предоставили местные медицинские власти.

Согласно последним данным, оба зараженных коронавирусом человека были госпитализированы в городе Порту, который находится на севере страны.

Известно, что один из заболевших по профессии является врачом, он недавно провел отпуск на севере Италии. Второй инфицированный гражданин выезжал на работу в Испанию.