//В мире 13+
Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Португалии
2 марта 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//В мире 13+
2 марта 2020, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Юля Инамора
Владимир Зыков
Виктор Мартынюк
Алексей Надёжин
Ульяна Меньшикова
Илья Голубев
Елена Середа
Игорь Черский
Мария Дегтерева
Политика
Президент Турции говорил о продолжении операции «Весенний щит». Ранее агентства распространили информацию о предложении Реджепа Эрдогана в адрес Кремля. Турецкий лидер…
В мире
В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.
В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых…
Вот и отпраздновали День защитника Отечества, на носу – 8 Марта, а там…
Американские секретные службы находятся в явном кризисе. 20 февраля…
Оскаровский триумф фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун-Хо…
Из последних новостей Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК)…
20 февраля с подачи ООН мир отмечал поразительный праздник – Всемирный…
В Москве набирает популярность новый вид автомобильного мошенничества
В прошлом году Минприроды сильно огорчило власть российскую. Оно…
Работа в престижных советских изданиях, всесоюзная известность…
5 марта очередная годовщина со дня смерти Сталина. Популярность «вождя…
Журналисты провели расследование, в ходе которого вскрылись новые подробности уничтожения неизвестными снайперами людей на Евромайдане. Данной теме…
Общество
В Москве – первый подтверждённый случай заболевания китайским коронавирусом. По словам врачей, болезнь протекает в лёгкой форме. Однако больной…
Через полтора-два месяца Марс наберет силу в созвездии Козерога, что приведет к «очень интересным» событиям в мире. Об этом рассказал новосибирский…
Общество
Сергей Лисовский отказался прокомментировать новые журналистские расследования убийства тележурналиста Владислава Листьева. Ранее его имя упоминалось…
Сирийская оппозиция взяла под контроль еще три населенных пункта. За один день Асад потерял Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире. Об этом сообщило агентство Анадолу.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать…
Планировалось, что акробаты в черных фраках будут изображать дирижеров во время народных гуляний и подсказывать москвичам и гостям столицы дорогу. Но из-за погоды…
Происшествия
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи. Абхазского политика из Сочи перевозят в Краснодар. Бжания…
Общество
Владимир Соловьев посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной…
Общество
Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25…
Эксперты в области здравоохранения рассказали, употребление каких продуктов питания может спровоцировать образование раковой опухоли в организме человека. Данной теме…
Сажать украинских коррупционеров начнут весной. Об этом намекнул глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Правда, говорил он это настолько общими словами, что…
Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия"…
Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США Джером Адамс назвал респираторные маски неэффективными и призвал сограждан перестать их покупать. Об этом…
Общество
Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.
Молодой и жестокий, развратный и грозный – так можно было описать нрав юного царя Владимира. Но до определенного периода в его жизни. После того, как правитель принял…
Здоровая жизнь
Для большинства населения нашей страны дети – ранний подарок судьбы. Канал RT выяснил, что в среднем в полноценных и счастливых семьях малыш появляется в 26-летнем…
Экономика
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер. Ведомство…
Изменения обусловлены предложениями о внесении поправок в Конституцию РФ, направленных на закрепление обязательных требований к должностным лицам.
Здоровье
Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового…
Экономист считает, что раньше банки охотнее выдавали клиентам кредитные карты. Однако ухудшение экономической ситуации является прямо пропорциональным снижению…
Общество
Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать…
Законопроект, исключающий возможность заключения управляющими компаниями агентских договоров с коллекторами, внесен в Госдуму 2 марта.
Общество
Несколько десятков боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ были задержаны в Турции в феврале. Часть из них была отпущена. Об этом сообщило турецкое…
Пожилой житель Майкопа увидел в газете объявление о реализации якобы бесплатных БАДов и оформил заявку. Препараты ему так и не доставили, однако через некоторое время…
Жаркое из блогов
Встретил вчера в Интернете старого приятеля, который стал океанологом. И он мне рассказал интересную историю. Оказывается количество воды накопленной в ледовом панцире…
Происшествия
В Якутске произошла утечка на газопроводе высокого давления. Согласно последней информации, улица, где случился данный инцидент, будет перекрыта с завтрашнего дня для…
В Санкт-Петербурге 26 человек проходят обследование на коронавирус. Отмечается, что все они прибыли в Северную столицу из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран…
Украинские блогеры обнародовали кадры, на которых, как утверждается, запечатлен захват ополченцами ЛНР позиций киевских военных в районе Золотого. Данной теме посвящена…
Днем в понедельник, 2 марта, журналисты сообщили, что гражданин Российской Федерации, который вернулся с отдыха в Италии, заразился новым типом коронавируса, вспышка…
Замминистра просвещения Андрей Николаев рассказал, в какую сумму государству обойдутся бесплатные горячие обеды для учеников начальной школы. Об этом он сообщил в ходе…
На территории Португалии зафиксированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующую информацию днем в понедельник, 2 марта, предоставили…
Сообщается, что спасатели в Новокузнецке извлекли из шахты мусоропровода жилого дома мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
Турцию покинули больше 100 тысяч беженцев. Это данные официальной Анкары. Тем временем, появилось видео, как мигранты пересекают границу с Грецией и Болгарией.
В понедельник, 2 марта, стало известно, что бывший замглавы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев погиб в ДТП. Согласно последней информации, пожилого мужчину…
Дмитрий Песков рассказал, какой позиции придерживается Москва в преддверии встречи главы государства Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Православные старцы Косма и Паисий несколько десятилетий назад спрогнозировали вооруженный конфликт, участниками которого станут Россия и Турция. Об этом идет речь…
Забайкальская железная дорога частично восстановила движение на перегоне Жипхеген - Хилок. Напомним, что сегодня там сошли с рельсов 12 грузовых вагонов.
2 марта стало известно, что арестованный заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимир Журавлев на глазах у следователей…
Жаркое из блогов
И он его, без сомнений, освободит. Несмотря на все вызбухи Эрдогана. Применение БПЛА Турками отсрочило, но никак не повлияло на конечный результат.
Они вмещают больший объём отходов. Новинку можно заметить благодаря ярко-оранжевому окрасу. Бак способен сигнализировать о наполняемости и говорит слова благодарности…
Один из временных специализированных госпиталей закрыли в китайском городе Ухане. Согласно последней информации журналистов, данные меры были приняты из-за сокращения…
Турция ждет конкретных шагов от России для прекращения огня. Об этом заявил Реджеп Эрдоган. Это выглядит попыткой Анкары сохранить лицо. Путин конкретный шаг уже сделал…
В матче 20-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА сыграл вничью 1:1 с «Уралом». Игру хозяев комментирует для еженедельника «Аргументы недели» бывший защитник ЦСКА…
Врач Сергей Агапкин объяснил, что в определенных случаях бисквитное и слоеное тесто может быть полезным. По словам специалиста, продукт содержит сложные углеводы, при…
Днем в понедельник, 2 марта, стало известно, что на Замоскворецкой линии Московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Из-за случившегося на "зеленой ветке"…
Пользователи сети обсуждают повзрослевшего сына Марии Голубкиной и Николая Фоменко. Актриса накануне опубликовала новые фотографии шестнадцатилетнего Ивана на своей…
Происшествия
В Пензенской области ночью 1 марта на 26 километре автодороги Никольск — Сосновоборск произошло ДТП. В металлическое ограждение врезался снегоход, которым управлял…
Когда свалка горит, то от пожара сбегают не только люди без определённого места жительства, но и крысы.
Общество
Сватовство – один из самых интереснейших обычаев. Благодаря нашим почитаемым предкам многие народы мира до сих пор соблюдают традиции и проводят ритуал сватовства.
В понедельник, 2 марта, стало известно, что количество зараженных новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии увеличилось. К настоящему моменту этот диагноз…
Киев потерпел поражение в вооруженном конфликте с республиками Донбасса. С соответствующим заявлением выступил журналист из Донецка Станислав Асеев, осужденный в ДНР…
Кремль не обладает информацией о возможном переносе или отмене матчей Чемпионата Европы по футболу, который пройдёт этим летом. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира…
Сегодня в Нижнем Тагиле завершены поиски Жанны Дарбинян, которая ушла из дома 17 февраля. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.