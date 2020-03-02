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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Португалии

, 14:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Португалии
Порту, pixabay.com
На территории Португалии зафиксированы первые два случая заражения новым типом коронавируса COVID-19. Соответствующую информацию днем в понедельник, 2 марта, предоставили местные медицинские власти.
 
Согласно последним данным, оба зараженных коронавирусом человека были госпитализированы в городе Порту, который находится на севере страны.
 
Известно, что один из заболевших по профессии является врачом, он недавно провел отпуск на севере Италии. Второй инфицированный гражданин выезжал на работу в Испанию.
 
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ЕТ

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