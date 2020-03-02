Новинкой мусорной культуры Берлина стали умные баки

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2 марта 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

На сегодняшний день в столице Германии установлено порядка 150 тысяч мусорных баков. Частоте их расположения можно только позавидовать, они встречаются почти через каждые сто метров. За выброс мусора мимо бака предусмотрен крупный штраф, поэтому горожане не нарушают порядок.



Новинкой мусорной культуры Берлина стала установка баков «Мистер Филл». Они вмещают больший объём отходов. Новинку можно заметить благодаря ярко-оранжевому окрасу. Бак способен сигнализировать о наполняемости и говорит слова благодарности горожанам.



Высота «Мистера Филл» около метра, он работает на солнечных батареях. Встроенный пресс утрамбовывает отходы, делая их компактнее. Таким образом, по расчётам разработчиков, умный бак способен вместить до 600 литров мусора.



Всего в германской столице функционируют около 30 таких современных устройств. Их ставят в местах наибольшего скопления туристов. Это делается из практических соображений. Когда бак заполняется до отказа, он самостоятельно подаёт сигнал в диспетчерскую службу о том, что необходимо освободить контейнер. При наличии стеклянного мусора, пресс не срабатывает.

Баки могут блокироваться, например, во время проведения массовых выступлений. Тем самым удаётся исключить вариант закладывания бомбы в нём.



Ранее "Аргументы недели" сообщили, что большинство жителей Екатеринбурга не подозревали об огромной мусорной свалке в черте города.



