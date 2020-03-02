Екатеринбуржцы не знали о городской свалке в 59 футбольных полей в 9 этажей

//Общество 13+

2 марта 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство жителей Екатеринбурга и не догадывалось о том, что в черте города находится очень крупная мусорная свалка. Тонны отходов уложены на территории огромного участка. От них исходит едкий дым, ощущается неприятный привкус.



Место складирования мусора близ Шувакишского лесопарка уникально тем, что жители города о нём узнали лишь в этом году. Екатеринбург неоднократно погружался в смог из-за того, что горела свалка. МЧС рассылало сообщения с рекомендациями не выходить на улицу без особой надобности.



Мусорный полигон по площади занимает порядка 59 футбольных полей высотой с девятиэтажный дом. Неподалёку от свалки расположена спортивная дорожка, где тренируются лыжники.



Когда свалка горит, то от пожара сбегают не только люди без определённого места жительства, но и крысы.



На территории, где сейчас расположена свалка, добывали глину для производства кирпича. Но с 2000 года полигон начал активно разрастаться. Мусоровозы прибывают сюда круглые сутки. Жители близлежащих районов в результате серьёзных совместных усилий добились, чтобы мусоровозы не разгружали в ночное время.



Чтобы тушить свалку, со всего города на полигон свозят снег. Дыма становится меньше, огонь постепенно утихает. Но это принципиально не решает экологическую проблему.



