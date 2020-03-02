Еврокомиссия намерена выделить €1,3 млн на укрепление кибербезопасности Грузии

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2 марта 2020, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

программа, pixabay.com

Европейская комиссия намерена выделить на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии до 1,3 млн евро. Планируется повысить уровень готовности страны к киберугрозам и атакам.

В рамках проекта, в частности, предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу по примеру Евросоюза, а также повысить уровень защищенности информационных систем Грузии.

В ЕК подчеркнули, что в стране в настоящий момент наблюдается стремительный рост и развитие цифровой экономики и увеличение количества кибератак и случаев кибершпионажа.

В частности, 28 октября прошлого года была зафиксирована массированная кибератака на ряд объектов на территории Грузии. Тогда пострадали тысячи сайтов и на время прекратили вещание сразу два государственных телеканала. Вину за случившееся грузинская, американская и британская стороны возложили на Москву.