Все новости >>

//В мире 13+

Еврокомиссия намерена выделить €1,3 млн на укрепление кибербезопасности Грузии

, 12:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Еврокомиссия намерена выделить €1,3 млн на укрепление кибербезопасности Грузии
программа, pixabay.com

Европейская комиссия намерена выделить на услуги специалистов для укрепления кибербезопасности Грузии до 1,3 млн евро. Планируется повысить уровень готовности страны к киберугрозам и атакам.

В рамках проекта, в частности, предлагается усовершенствовать нормативно-правовую базу по примеру Евросоюза, а также повысить уровень защищенности информационных систем Грузии.

В ЕК подчеркнули, что в стране в настоящий момент наблюдается стремительный рост и развитие цифровой экономики и увеличение количества кибератак и случаев кибершпионажа.

В частности, 28 октября прошлого года была зафиксирована массированная кибератака на ряд объектов на территории Грузии. Тогда пострадали тысячи сайтов и на время прекратили вещание сразу два государственных телеканала. Вину за случившееся грузинская, американская и британская стороны возложили на Москву.

ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Алёна Бородина, известная радиоведущая, недавно поделилась в своем Instagram фотографией, на которой Николай Басков держит на руках ее дочь. Также Бородина поделилась…