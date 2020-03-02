В Бельгии подтвержден третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Бельгии. Согласно последней информации осведомленных источников, заболела жительница Брюсселя, которая недавно вернулась из Милана.

Женщина, прибывшая из Италии с симптомами простуды, была отправлена домой на карантин. Позже ее анализы показали наличие коронавируса. Министр здравоохранения Валлонского региона Бельгии Кристи Морреаль отметила, что были приняты все меры, чтобы заболевшая не контактировала с другими людьми.