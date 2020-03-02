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В Бельгии подтвержден третий случай заражения коронавирусом

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Бельгии подтвержден третий случай заражения коронавирусом
Брюссель, pixabay.com
Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован сегодня в Бельгии. Согласно последней информации осведомленных источников, заболела жительница Брюсселя, которая недавно вернулась из Милана.
 
Женщина, прибывшая из Италии с симптомами простуды, была отправлена домой на карантин. Позже ее анализы показали наличие коронавируса. Министр здравоохранения Валлонского региона Бельгии Кристи Морреаль отметила, что были приняты все меры, чтобы заболевшая не контактировала с другими людьми.
 
Накануне стало известно о втором случае заражения коронавирусом в Бельгии. Мужчина недавно побывал во Франции.
ЕТ

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