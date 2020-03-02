Количество заболевших коронавирусом вне Китая превысило семь тысяч

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2 марта 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

медицинская маска, Markus Ulmer via www.imago-image/www.imago-images.de

За пределами Китая коронавирусом нового типа заболели 7169 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, количество зараженных только за минувшие сутки увеличилось на 1160.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что к настоящему моменту вирус распространился уже в 58 странах мира. Больные коронавирусом за последние сутки были зафиксированы в Азербайджане, Ирландии, Эквадоре, Монако, а также Катаре. За прошедший день вне Китая погибло от заболевания 18 пациентов.

Количество зараженных новым типом коронавируса в КНР почти достигло 80 тысяч человек.