Количество заболевших коронавирусом вне Китая превысило семь тысяч

За пределами Китая коронавирусом нового типа заболели 7169 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, количество зараженных только за минувшие сутки увеличилось на 1160.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что к настоящему моменту вирус распространился уже в 58 странах мира. Больные коронавирусом за последние сутки были зафиксированы в Азербайджане, Ирландии, Эквадоре, Монако, а также Катаре. За прошедший день вне Китая погибло от заболевания 18 пациентов.
Количество зараженных новым типом коронавируса в КНР почти достигло 80 тысяч человек.