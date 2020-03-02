Все новости >>

//В мире 13+

Количество заболевших коронавирусом вне Китая превысило семь тысяч

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Количество заболевших коронавирусом вне Китая превысило семь тысяч
медицинская маска, Markus Ulmer via www.imago-image/www.imago-images.de

За пределами Китая коронавирусом нового типа заболели 7169 человек. Согласно последней информации осведомленных источников, количество зараженных только за минувшие сутки увеличилось на 1160.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что к настоящему моменту вирус распространился уже в 58 странах мира. Больные коронавирусом за последние сутки были зафиксированы в Азербайджане, Ирландии, Эквадоре, Монако, а также Катаре. За прошедший день вне Китая погибло от заболевания 18 пациентов.

Количество зараженных новым типом коронавируса в КНР почти достигло 80 тысяч человек.

ЕТ

//картина дня

В мире

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Предполагаемый вооруженный конфликт с Российской Федерацией из-за ситуации, сложившейся в Сирии, приведет к катастрофическим последствиям для Турции. Соответствующий прогноз озвучил эксперт Игорь Коротченко.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации в Сирии. С соответствующим прогнозом выступил в блогосфере журналист Матвей Ганапольский.

Российскую Федерацию ждут «чудовищные потери» в случае полномасштабного военного конфликта с Турцией из-за ситуации…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

«Аргументы недели» продолжают рассказывать о самых актуальных событиях к этому часу. На данный момент зафиксировано 89 001 случаев заражения коронавирусом, 3 044 человека…

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

//новости ан

Мария Кожевникова призналась, что они с супругом не спешат покупать жилье, потому что семья пока не может позволить себе «дом мечты». «Сейчас у нас дом на четыреста…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве. Родственники вернувшегося из Милана Давида Берова также говорят, что точного диагноза пока…