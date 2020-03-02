Путин отметил, что ни одной стране в голову не приходит воевать с Россией

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2 марта 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на сокращение оборонного бюджета и численности армии, у других стран не возникает даже мысли о войне с Российской Федерацией.

Путин подчеркнул, что по величине оборонного бюджета страна находится лишь на седьмой позиции, а численность армии составляет всего миллион человек. При этом стране удалось создать такую ситуацию, при которой ни одно другое государство всерьез не помышляет о войне с Россией. По словам президента, такая ситуация является уникальной.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», - заявил Путин.