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Опубликована поздравительная телеграмма для Горбачева от Путина

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликована поздравительная телеграмма для Горбачева от Путина
Фото: Википедия

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В этом году экс-лидеру страны исполнилось 89 лет.

В своем поздравлении российский лидер оценил опыт и авторитет Горбачева как политика, а также отметил его нынешнюю трудовую деятельность. Также президент пожелал ему успехов и здоровья. Поздравления главы государства опубликованы на официальном сайте Кремля.

«Вас по праву считают опытным, авторитетным политиком и государственным деятелем, человеком, сыгравшим значимую роль в отечественной и мировой истории. Важно, что вы и сегодня много трудитесь, уделяете неустанное внимание значимой общественной работе, воплощаете в жизнь востребованные гуманитарные проекты», - сказано в поздравлении.

АБ

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