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Макрон: Франция готова помочь в защите Евросоюза от наплыва мигрантов

, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Макрон: Франция готова помочь в защите Евросоюза от наплыва мигрантов
президент Франции Эммануэль Макрон, Barbara Neyman/Keystone Press Agency

Глава Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов оказать помощь в защите границ Европейского союза от наплыва мигрантов. Французский лидер выразил свою солидарность с властями Греции и Болгарии.

Макрон подчеркнул, что его страна готова присоединиться к общим усилиям государств Европы по защите границ от мигрантов. Политик убежден, что следует действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного кризиса, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, накануне Совет нацбезопасности Греции провел экстренное заседание, по итогам которого официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас сообщил, что прибывающие мигранты представляют для национальной безопасности государства исключительную угрозу.

ЕТ

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