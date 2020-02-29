Сотни мигрантов собрались на границе Греции и Турции

На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов и беженцев. Согласно последним данным, люди находятся у пропускного пункта Кастаниес, периодически возникают столкновения с сотрудниками полиции.

Сообщается, что среди мигрантов в основном молодые мужчины, многие жгут костры, чтобы согреться, поскольку в районе сейчас холодно и дождливо. Люди ждут, когда их пропустят через границу, которая уже второй день остается закрытой.