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Сотни мигрантов собрались на границе Греции и Турции

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Сотни мигрантов собрались на границе Греции и Турции
граница, pixabay.com
На границе Греции и Турции собрались сотни мигрантов и беженцев. Согласно последним данным, люди находятся у пропускного пункта Кастаниес, периодически возникают столкновения с сотрудниками полиции.
 
Сообщается, что среди мигрантов в основном молодые мужчины, многие жгут костры, чтобы согреться, поскольку в районе сейчас холодно и дождливо. Люди ждут, когда их пропустят через границу, которая уже второй день остается закрытой.
 
Минувшей ночью группа беженцев пыталась прорваться через КПП, однако полицейские остановили нарушителей при помощи слезоточивого газа. В минувшую пятницу пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Турция по-прежнему придерживается своей миграционной политики, однако она больше не в силах сдерживать поток беженцев, которые хотят попасть в Европу. После этого большие группы мигрантов потянулись к границе.
ЕТ

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