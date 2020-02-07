СМИ: власти США используют базы данных геолокации пользователей сети для борьбы с миграцией

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7 февраля 2020, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

смартфон, pixabay.com

СМИ сообщают, что власти США купили доступ к коммерческой базе данных, в которой содержатся сведения о перемещениях миллионов мобильных телефонов, с целью борьбы с нелегальной иммиграцией.

Соответствующую информацию изданию Wall Street Journal предоставили осведомленные источники. Геолокационные данные, по словам журналистов, собраны из разных приложений для смартфонов, пользователи которых позволили платформе сохранять эти сведения.

Подчеркивается, что Министерство внутренней безопасности США использует данную информацию, чтобы находить нелегальных мигрантов и прочих лиц, пытающихся незаконно попасть на американскую территорию.