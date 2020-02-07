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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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СМИ: власти США используют базы данных геолокации пользователей сети для борьбы с миграцией

, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

СМИ: власти США используют базы данных геолокации пользователей сети для борьбы с миграцией
смартфон, pixabay.com

СМИ сообщают, что власти США купили доступ к коммерческой базе данных, в которой содержатся сведения о перемещениях миллионов мобильных телефонов, с целью борьбы с нелегальной иммиграцией.

Соответствующую информацию изданию Wall Street Journal предоставили осведомленные источники. Геолокационные данные, по словам журналистов, собраны из разных приложений для смартфонов, пользователи которых позволили платформе сохранять эти сведения.

Подчеркивается, что Министерство внутренней безопасности США использует данную информацию, чтобы находить нелегальных мигрантов и прочих лиц, пытающихся незаконно попасть на американскую территорию.

ЕТ

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