Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//В мире 13+

В Венесуэле назревает миграционный кризис

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Венесуэле назревает миграционный кризис

По прогнозам Международного валютного фонда, через три года Венесуэла может потерять порядка 10 миллионов населения. Причина заключается в том, что люди испытывают серьёзные проблемы социального и экономического плана. Высокая инфляция и двоевластие создают значительные предпосылки для нарушения стабильности в стране. При этом государство имеет большие запасы нефти, обгоняя по показателям даже Саудовскую Аравию.

За прошлый год из страны уехало более 4,5 миллиона человек. Через несколько лет количество уехавших может увеличиться в несколько раз. Несмотря на провал в экономике, смены власти в государстве не произойдёт. Поддержку Нокаласу Мадуро обеспечивают вооружённые силы. Гуайдо тем временем теряет свой рейтинг, несмотря на международную поддержку. Смена власти в государствах Латинской Америки зависит от того, на чьей стороне находится армия и полиция. К примеру, в Боливии глава государства покинул пост даже при высоких показателях экономики.

Чтобы исправить ситуацию в Венесуэле необходимы финансовые вливания в экономику. По расчётам специалистов, требуется порядка 50 миллиардов долларов. Такие средства Венесуэле не сможет предоставить даже Китай. Соответственно, ничего хорошего в государстве в ближайшее время ожидать не стоит. Страна медленно погружается в затяжной экономический и социальный кризис.

ПВ

//картина дня

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако эта информация держится в секрете. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

У партии «Слуга народа», связанной с президентом Владимиром Зеленским, «упал катастрофически рейтинг», однако…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

На сайте столичного мэра указано, что в 2019 году учителя из многих городов страны смогли пройти обучение в московских школах. Это стало возможно благодаря проекту…

Давний друг герцогов Сассекских игрок в поло Начо Фигерас отреагировал на отказ принца Гарри от своих королевских обязанностей и его переезд вместе с супругой Меган Маркл…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители Роспотребнадзора и вице-премьера Татьяны Голиковой опровергли информацию о том, что в Москве коронавирус диагностирован у одного пациента инфекционной…

//новости ан

//новости ан

//новости ан