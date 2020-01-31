В Венесуэле назревает миграционный кризис

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31 января 2020, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

По прогнозам Международного валютного фонда, через три года Венесуэла может потерять порядка 10 миллионов населения. Причина заключается в том, что люди испытывают серьёзные проблемы социального и экономического плана. Высокая инфляция и двоевластие создают значительные предпосылки для нарушения стабильности в стране. При этом государство имеет большие запасы нефти, обгоняя по показателям даже Саудовскую Аравию.



За прошлый год из страны уехало более 4,5 миллиона человек. Через несколько лет количество уехавших может увеличиться в несколько раз. Несмотря на провал в экономике, смены власти в государстве не произойдёт. Поддержку Нокаласу Мадуро обеспечивают вооружённые силы. Гуайдо тем временем теряет свой рейтинг, несмотря на международную поддержку. Смена власти в государствах Латинской Америки зависит от того, на чьей стороне находится армия и полиция. К примеру, в Боливии глава государства покинул пост даже при высоких показателях экономики.



Чтобы исправить ситуацию в Венесуэле необходимы финансовые вливания в экономику. По расчётам специалистов, требуется порядка 50 миллиардов долларов. Такие средства Венесуэле не сможет предоставить даже Китай. Соответственно, ничего хорошего в государстве в ближайшее время ожидать не стоит. Страна медленно погружается в затяжной экономический и социальный кризис.



