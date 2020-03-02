Стало известно о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря

Стало известно, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Ситуация произошла в понедельник, 2 марта.
Об инциденте рассказал южнокорейский Комитет начальников штабов. По его данным, пуск был произведен из района города Вонсан.
Сообщается: это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил о представлении его страной в скором времени нового стратегического вооружения.
Вторая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована в Соединенных Штатах Америки. В минздраве округа Кинг подчеркнули, что человек скончался в штате Вашингтон на северо-западе страны.