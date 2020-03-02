Стало известно о запуске КНДР двух снарядов в сторону Японского моря

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2 марта 2020, 07:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Стало известно, что КНДР осуществила запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Ситуация произошла в понедельник, 2 марта.

Об инциденте рассказал южнокорейский Комитет начальников штабов. По его данным, пуск был произведен из района города Вонсан.

Сообщается: это первый подобный запуск с начала 2020 года. В декабре прошлого года Ким Чен Ын заявил о представлении его страной в скором времени нового стратегического вооружения.

Вторая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована в Соединенных Штатах Америки. В минздраве округа Кинг подчеркнули, что человек скончался в штате Вашингтон на северо-западе страны.