Киселев оценил действия Эрдогана

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1 марта 2020, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Телеведущий Владимир Киселев прокомментировал действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к Российской Федерации. «Что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но ещё хуже для него – неискренность», - заявил Киселев.

По словам журналиста, в преддверии встречи глав двух государств крайне негативно выглядят «посягательства в эти выходные на представительство международного информационного агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле».

«Россия пока ведёт себя сдержанно, оставляя Эрдогану шанс, но понятно, что предел терпения у Кремля всегда есть, а то, что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но ещё хуже для него – неискренность», - заявил Киселев.