Все новости >>

//В мире 13+

Киселев оценил действия Эрдогана

, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Киселев оценил действия Эрдогана
Фото: соцсети

Телеведущий Владимир Киселев прокомментировал действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по отношению к Российской Федерации. «Что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но ещё хуже для него – неискренность», - заявил Киселев.

По словам журналиста, в преддверии встречи глав двух государств крайне негативно выглядят «посягательства в эти выходные на представительство международного информационного агентства Sputnik в Анкаре и Стамбуле».

«Россия пока ведёт себя сдержанно, оставляя Эрдогану шанс, но понятно, что предел терпения у Кремля всегда есть, а то, что уж Путин точно не любит, так это необязательности, но ещё хуже для него – неискренность», - заявил Киселев.

АБ

//картина дня

Члены одного из самых жестоких подразделений украинских националистов перестали быть секретом. В распоряжении корреспондента АН появился список батальона «Айдар» (запрещенной в РФ террористической организации). База публикуется.

Члены одного из самых жестоких подразделений украинских националистов перестали быть секретом. В распоряжении…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Власти не подтверждают информацию о первом заражении коронавирусом в Москве. Родственники вернувшегося из Милана Давида Берова также говорят, что точного диагноза пока…

//новости ан

В Забайкалье прошел митинг за газификацию района. Люди не надеются добиться помощи от местных властей, да и федеральные чиновники глухи к их мольбам. Единственная…

//новости ан

Старший сын Максима Виторгана, вопреки доброй традиции богатых и знаменитых не отдавать своих наследников в армию, принял присягу. Мама молодого человека Виктория Верберг…

Катя Гордон ответила бывшему мужу, который выложил в Сеть видео, где женщина явно в неадекватном состоянии, а заодно и объяснила, почему этот ролик стал достоянием…

//новости ан

//новости ан

Новый скандал с известными адвокатами Сергеем Жориным и Катей Гордон. Настоящий мужчина поделился видеозаписью, на которой его экс-супруга не стоит на ногах и находится…

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр…

Полиции понадобилось несколько дней, чтобы найти хулигана, который решил порадовать жителей Приморского края на Масленицу и устроил показ видео для взрослых с мужичками…

//новости ан

Студентка из ЛНР приехала на практику в медицинский университет Ростова-на-Дону и была совершенно в шоке от состояния учебного заведения. По ее словам, в Луганске даже…