В Турции освободили трех журналистов Sputnik

//В мире 13+

1 марта 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Турции освободили троих сотрудников Sputnik Турция, которых задержали в Анкаре вечером в субботу, 29 февраля. Журналистов встретили возле Дворца правосудия аплодисментами.

Работники Sputnik Турция пришли в полицию после того, как в из квартиры ворвались агрессивно настроенные неизвестные. Журналисты сообщили о случившемся в полицию, после чего их задержали.

Отмечается, что турецкая прокуратура не нашла в действиях сотрудников СМИ состава преступления. Об этом сказано в протоколе допроса, который журналисты получили на руки при освобождении.