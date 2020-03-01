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В Турции освободили трех журналистов Sputnik

, 17:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Турции освободили трех журналистов Sputnik
Фото: pixabay.com

В Турции освободили троих сотрудников Sputnik Турция, которых задержали в Анкаре вечером в субботу, 29 февраля. Журналистов встретили возле Дворца правосудия аплодисментами.

Работники Sputnik Турция пришли в полицию после того, как в из квартиры ворвались агрессивно настроенные неизвестные. Журналисты сообщили о случившемся в полицию, после чего их задержали.

Отмечается, что турецкая прокуратура не нашла в действиях сотрудников СМИ состава преступления. Об этом сказано в протоколе допроса, который журналисты получили на руки при освобождении.

АБ

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