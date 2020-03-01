Главред Sputnik Турция рассказал, как с ним обращаются полицейские

Ранее задержанный главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе рассказал о том, как с ним обращаются сотрудники полиции, а также куда его отправили после задержания.
Бозтепе сообщил, что после задержания полицейские отвезли его в больницу на медицинское освидетельствование, как и положено по процедуре. Журналист заверил, что стражи правопорядка относятся к нему весьма обходительно и не применяют силу по отношению к нему. В настоящий момент главред Sputnik Турция направляется в управление по безопасности Стамбула.
Ранее в Совфеде прокомментировали задержание сотрудников Sputnik Турция.