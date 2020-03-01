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Главред Sputnik Турция рассказал, как с ним обращаются полицейские

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Главред Sputnik Турция рассказал, как с ним обращаются полицейские
Фото: pixabay.com

Ранее задержанный главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе рассказал о том, как с ним обращаются сотрудники полиции, а также куда его отправили после задержания.

Бозтепе сообщил, что после задержания полицейские отвезли его в больницу на медицинское освидетельствование, как и положено по процедуре. Журналист заверил, что стражи правопорядка относятся к нему весьма обходительно и не применяют силу по отношению к нему. В настоящий момент главред Sputnik Турция направляется в управление по безопасности Стамбула.

Ранее в Совфеде прокомментировали задержание сотрудников Sputnik Турция.

АБ

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