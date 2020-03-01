В каких странах легализовали проституцию и как «жрицы любви» платят налоги

Несмотря на то, что в большинстве стран мира занятие древнейшей профессией – проституцией является нелегальной деятельностью, есть ряд стран, где проституты и проститутки являются самозанятыми людьми. Они также платят налоги, и их профессия приравнивается к походу на обычную работу.

Совершенно легальна проституция в Австрии, Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии и Турции, здесь она контролируется властями. В Испании, Италии и Великобритании (кроме северной Ирландии) проституция легализована, но не регулируется, а публичные дома противозаконны. Однако заниматься проституцией можно самостоятельно.

Например, в Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Греции и Турции женщины и мужчины, занимающиеся проституцией могут получить официальную лицензию на свою работу, что позволяет им зарегистрироваться как самозанятым специалистам. Бордели функционируют как любой другой бизнес.

Что касается большинства стран Восточной Европы, то здесь проституция считается незаконной. Если правоохранительные органы обнаруживают факт продажной любви, то наказание понесет лишь сторона, оказывающая услуги.

Практически на всей территории Соединенных Штатов Америки проституция является нарушением закона. Первостепенное наказание – полгода тюрьмы и штраф 5 тысяч долларов.

В мусульманских странах Ближнего Востока проституция считается незаконной, в ряде государств наказуемо не только сутенерство, но и сама торговля своим телом. В основном таким заработком занимаются женщины из других стран, не исповедующие ислам. (В мусульманских странах запрещены внебрачные связи и являются редким явлением)

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Венесуэлла – 119 работников на 10.000 человек. Южная Корея – 110 работников на 10.000 человек. Перу – 102 работников на 10.000 человек. Филиппины – 85 работников на 10.000 человек. Нигерия – 63 работника на 10.000 человек.

Особенности проституции в странах, где она разрешена:

Нидерланды– в этой стране особое внимание уделяется людям с ограниченными физическими возможностями, так с 1992 года инвалиды могут воспользоваться услугами проституток. Правительство считает, что все люди имеют право на любовь и выплачивает специальное пособие на секс в размере 40 евро. Франция – проституция легальна, если человек не прибегает к помощи сутенеров и публичных домов. Проституткам запрещено выходить на улицу в их «рабочей» одежде. Если девушка без права проживания в стране решает бросить древнюю профессию, то государство обещает обеспечивать видом на жительство и денежными выплатами, для того чтобы начать новую жизнь. Германия – здесь похожее отношение к проституции, как и во Франции. Проституткам дозволено пользоваться публичными домами, но сутенерство запрещено. Государство обязывает всех клиентов к использованию контрацепции для предотвращения развития венерических заболеваний. В городе Бонн есть специальные парки, где жрицы любви оплачивают себе право работать на улице в определенное время. Стоимость одного «билета» 6 евро. Италия – есть такая особенность: поскольку проститутки в Италии работают преимущественно в темное время, их обязали носить светоотражающие жилеты. За несоблюдение этого требования на женщину налагается штраф в 500 евро. Однако никаких запретов на то, что должно быть надето на девушку под жилетом нет. Во всех странах Европы, где проституция и бордели легальны, существует правило: все эти заведения должны знать язык, на котором разговаривают жрицы. Сделано это в целях пресечь возможность секс-рабства.

В России занятие проституцией не является легальной. РФ относится к числу 82 государств, принявших Конвенцию по борьбе с торговлей людьми.

В статье 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией) говорится следующее:

Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Те же деяния, совершенные: с применением насилия или с угрозой его применения; с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; группой лиц по предварительному сговору, - наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Если совершенное было по отношению к несовершеннолетним –наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

А вот если никого не вовлекать и самим заниматься проституцией, то согласно статье 6.11 Кодекса об административных правонарушениях, занятие проституцией наказывают штрафом в размере до 2 тысяч рублей. Уголовная же ответственность наступает только за вовлечение третьих лиц (особенно несовершеннолетних) и содержание притонов. Такое хобби обойдется не дороже репетитора по английскому языку.

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